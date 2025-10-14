«Ни бюджета, ни авторитета»: Генерал из Думы сбил спесь с Макрона за дерзкий ультиматум Путину
Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом прекратить угрожать России.
Комментируя высказывание политика о расплате для России в случае отказа от диалога по Украине, Ивлев предположил, что осенние дожди, нехватка солнца и падение рейтинга привели французского лидера в «катастрофическое психическое состояние». По словам депутата, вместо угроз России Макрону стоило бы заняться внутренними проблемами Франции, у которой «нет ни бюджета, ни авторитета власти».
Ивлев также заявил, что Париж утратил моральное право обвинять Москву после провала Минских соглашений. По его словам, Россия готова участвовать в мирных переговорах и «своей цели добьётся».
Ранее Макрон заявил, что если Москва не выразит готовность к переговорам, ей «придётся за это расплачиваться». Он также напомнил, что Франция активно поддерживает Украину и участвует в так называемой «коалиции желающих». Депутат Госдумы Михаил Шеремет из Крыма в ответ на ультиматум провёл аналогию между французским лидером и Моськой из басни Крылова.
