Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом прекратить угрожать России.

Комментируя высказывание политика о расплате для России в случае отказа от диалога по Украине, Ивлев предположил, что осенние дожди, нехватка солнца и падение рейтинга привели французского лидера в «катастрофическое психическое состояние». По словам депутата, вместо угроз России Макрону стоило бы заняться внутренними проблемами Франции, у которой «нет ни бюджета, ни авторитета власти».

Ивлев также заявил, что Париж утратил моральное право обвинять Москву после провала Минских соглашений. По его словам, Россия готова участвовать в мирных переговорах и «своей цели добьётся».