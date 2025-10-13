Валдайский форум
13 октября, 09:45

Песков: США известно о паузе в переговорах России и Украины

Обложка © Life.ru

Вашингтону известно о паузе, которая возникла в переговорном процессе между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Безусловно, они темой владеют», — сказал представитель Кремля.

По его словам, контакты по соответствующим каналам продолжаются, но продвижения нет.

Песков не увидел горизонта у затянувшейся паузы в переговорах с Украиной
Напомним, ранее Песков сообщил о серьёзной паузе в переговорах России и США по Украине. По его словам, Стамбульский процесс по Украине стоит на паузе по вине Киева.

Александра Вишнякова
