Песков: США известно о паузе в переговорах России и Украины
Обложка © Life.ru
Вашингтону известно о паузе, которая возникла в переговорном процессе между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, американцам хорошо известно о той паузе, которая образовалась. Безусловно, они темой владеют», — сказал представитель Кремля.
По его словам, контакты по соответствующим каналам продолжаются, но продвижения нет.
Напомним, ранее Песков сообщил о серьёзной паузе в переговорах России и США по Украине. По его словам, Стамбульский процесс по Украине стоит на паузе по вине Киева.
