13 октября, 07:39

Макрон пригрозил России «расплатой» в случае отказа от переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозил России «расплатой», если она продолжит настаивать на своей позиции и не начнёт мирные переговоры по Украине.

«Если Россия не вступит в переговорный процесс, ей придётся за это расплачиваться», — написал он в соцсети Х.

А ранее Макрон провёл разговор с Владимиром Зеленским. Киевский главарь рассказал, что передал президенту Франции список из того, в чём Украина нуждается больше всего.

