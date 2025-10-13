Макрон пригрозил России «расплатой» в случае отказа от переговоров
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini
Президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозил России «расплатой», если она продолжит настаивать на своей позиции и не начнёт мирные переговоры по Украине.
«Если Россия не вступит в переговорный процесс, ей придётся за это расплачиваться», — написал он в соцсети Х.
А ранее Макрон провёл разговор с Владимиром Зеленским. Киевский главарь рассказал, что передал президенту Франции список из того, в чём Украина нуждается больше всего.
