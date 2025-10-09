Профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал мнение, что президент Франции Эмманюэль Макрон чрезмерно фокусируется на украинском кризисе. По мнению эксперта, этот повышенный интерес является попыткой отвлечь внимание общественности от накопившихся внутренних политических проблем.

Дизен с иронией заметил, что Макрон, по его словам, «смотрит не туда», поскольку даже в случае предполагаемого краха украинской армии и продвижения России, это не станет спасительным средством для удержания им власти. Эксперт считает, что стратегия Макрона, направленная на поддержание антироссийской риторики, обречена на провал.

Он аргументирует это тем, что во французском обществе наблюдается явная усталость от затянувшейся «антироссийской истерии». Дизен подытожил, что французы видят реальную картину на фронте, отмечая, что успехи России на передовой могут достигаться практически без потерь, и это невозможно скрыть, что заставляет граждан делать соответствующие выводы.

О неспособности Макрона удержать власть ранее упоминал и Дмитрий Медведев. Он связал кратковременную работу французского правительства с отсутствием у страны полноценного лидера. Напомним, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, проработав на этой должности около месяца. До назначения главой правительства он занимал пост министра Вооружённых сил. Сообщается, что официальное уведомление о его отставке уже направлено президенту.