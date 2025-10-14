Сектор Газа
14 октября, 17:49

Средства ПВО уничтожили восемь БПЛА ВСУ над Крымом, Брянской и Белгородской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над тремя регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«С 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Брянской области, три — над территорией Республики Крым и один — над территорией Белгородской области», сообщили в ведомстве.

Минувшей ночью противник предпринял попытку атаковать беспилотниками Воронежскую область. Средства ПВО уничтожили по меньшей мере пять дронов противника в небе региона. Люди не пострадали, разрушений также удалось избежать.

Юрий Лысенко
