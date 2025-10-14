Сектор Газа
14 октября, 18:35

С 1 ноября россияне смогут оформить не более 20 SIM-карт на человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Metelev

С 1 ноября 2024 года в России вступает в силу законодательное ограничение, разрешающее оформление не более 20 SIM-карт на одного человека суммарно у всех операторов связи. Об этом сообщило Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России через свой официальный Telegram-канал.

«Если лимит будет превышен – операторы сотовой связи не вправе продолжать обслуживание», — предупредили в ведомстве.

Норма закреплена поправками в Федеральный закон № 303-ФЗ и направлена на борьбу с мошенничеством. Гражданам рекомендовано проверить количество зарегистрированных на их имя номеров через портал «Госуслуги» или обратившись к оператору связи, и при обнаружении незнакомых номеров немедленно от них отказаться.

Ранее Life.ru писал, что с 1 сентября 2025 года в России ввели новые правила использования SIM-карт, запрещающие их передачу третьим лицам, за исключением ближайших родственников. Приобретать SIM-карты теперь можно только для супругов, детей, родителей, братьев, сестёр, бабушек, дедушек и внуков, тогда как передача карт друзьям, коллегам или знакомым будет считаться правонарушением с возможным штрафом.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Общество
