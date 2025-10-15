В Британии спасли ребёнка, который родился с частью мозга на лице

В Великобритании родился мальчик с редкой аномалией, которая проявилась в виде образования на лбу. Патологию выявили во время УЗИ на 22-й неделе беременности, сообщает издание The Mirror.

Врачи заподозрили у малыша энцефалоцеле — дефект, при котором часть мозга выпячивается через отверстие в черепе. Ребёнок родился с большим мешочком жидкости на лбу, похожим на пузырь.

Мальчику по имени Лиам в возрасте одного месяца провели сложную 11-часовую операцию для удаления этого образования. Мать ребёнка отметила, что лечение продолжается. Она указала на то, что такой серьёзный диагноз связан с множеством сопутствующих заболеваний. Однако она добавила, что ни на что на свете не променяла бы своё «настоящее чудо».

Ранее Life.ru рассказывал, как в Мексике врачи спасли ребёнка, которому оторвало голову в ДТП. Несмотря на травму, считавшуюся несовместимой с жизнью, малышу повезло оказаться под заботой талантливых врачей, которые сделали невозможное. Операция прошла успешно и подарила ребенку возможность жить полноценной жизнью.