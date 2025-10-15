Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,5 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 7,5 км над уровнем моря. Об извержении 15 октября сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Извержение вулкана Ключевской ночью 15 октября. Видео © Telegram / KVERT ИВиС ДВО РАН / Ю. В. Демянчук

Согласно данным KVERT, пепловый шлейф распространился на 80 км в северное и северо-восточное направления от исполина. Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН смоделировал возможный маршрут шлейфа. Ветер может унести пепел в центральную часть Камчатки.

Для Ключевского вулкана установлен «оранжевый» код авиационной опасности. Это означает, что активность вулкана может угрожать авиации. В KVERT сообщили, что на вулкане продолжается взрывное извержение.

Отметим, что предыдущий выброс на вулкане Ключевской ночью 13 октября создал угрозу пеплопада в населённых пунктах. Тогда столб пепла достиг высоты в семь километров.