Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел высотой 5,4 километра

Вулкан Шивелуч на Камчатке 8 октября выбросил столб пепла на высоту до 5,4 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 13:31 по местному времени (04:31 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 5.4 километра над уровнем моря», — указано в сообщении в Telegram-канале.

Шлейф пепла распространён на 25 километров в восточно-северо-восточном направлении от исполина. Для авиации объявили оранжевый цветовой код опасности. Специалисты предупредили, что активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Краевое управление МЧС добавило, что за сутки также наблюдают активность вулканов Безымянного, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителям и туристам региона настоятельно рекомендуют не приближаться к этим вулканам.