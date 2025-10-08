Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 октября, 03:54

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел высотой 5,4 километра

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oldravvv

Вулкан Шивелуч на Камчатке 8 октября выбросил столб пепла на высоту до 5,4 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 13:31 по местному времени (04:31 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 5.4 километра над уровнем моря»,указано в сообщении в Telegram-канале.

Шлейф пепла распространён на 25 километров в восточно-северо-восточном направлении от исполина. Для авиации объявили оранжевый цветовой код опасности. Специалисты предупредили, что активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

Камчатские спасатели спустили выжившую туристку к подножию Вилючинского вулкана
Краевое управление МЧС добавило, что за сутки также наблюдают активность вулканов Безымянного, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителям и туристам региона настоятельно рекомендуют не приближаться к этим вулканам.

Ранее, 4 октября, Вулканы Шивелуч и Кроноцкий на Камчатке выбрасывали пепел на высоту 3 и 9,2 км. Шлейф от 9-километрового столба Кроноцкого вулкана протянулся на 85 километров в юго-юго-восточном направлении.

Лия Мурадьян
    avatar