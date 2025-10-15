Росавиация ввела ограничения на полёты в Нижнекамске

Ещё один российский аэропорт временно приостановил приём и выпуск рейсов. Ограничения на движение воздушных судов утром 15 октября ввели в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – написал он в Telegram.

Ограничения действуют с 06:20 по московскому времени. Как уточнили в ведомстве, меры введены для обеспечения безопасности полётов. Как сообщили в МЧС, в Татарстане объявлен режим беспилотной опасности.

Ранее Life.ru писал, что аналогичные меры ввели утром в среду в аэропорту Нижнего Новгорода. Там также временно приостановили приём и выпуск рейсов по соображениям безопасности.