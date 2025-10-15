Сектор Газа
15 октября, 03:03

ПВО отразила массированную атаку БПЛА в четырёх районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников в четырёх районах Ростовской области ночью 15 октября. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили за ночь массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе», — написал Слюсарь в своём Telegram-канале.

В областной администрации добавили, что массированный налёт дронов обошёлся без последствий на земле. Люди тоже не пострадали.

Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Как сообщал Life.ru, накануне вечером, 14 октября, средства ПВО уничтожили восемь БПЛА ВСУ над Крымом, Брянской и Белгородской областями. Большую часть из них сбили над Белгородчиной.

