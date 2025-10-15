ПВО отразила массированную атаку БПЛА в четырёх районах Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников в четырёх районах Ростовской области ночью 15 октября. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили за ночь массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районе», — написал Слюсарь в своём Telegram-канале.

В областной администрации добавили, что массированный налёт дронов обошёлся без последствий на земле. Люди тоже не пострадали.

Как сообщал Life.ru, накануне вечером, 14 октября, средства ПВО уничтожили восемь БПЛА ВСУ над Крымом, Брянской и Белгородской областями. Большую часть из них сбили над Белгородчиной.