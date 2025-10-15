Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Обложка © Life.ru
Временные ограничения для воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
