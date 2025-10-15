Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Временные ограничения для воздушных судов введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru рассказывал, как в аэропорту Иркутска самолёт пробил крылом микроавтобус. В момент столкновения внутри транспорта не было людей, никто не пострадал.