15 октября, 04:46

В аэропорту Уфы временно ограничили полёты

Обложка © Life.ru

Российские аэропорты утром 15 октября один за другим попадают под временные ограничения. После Нижнекамска ограничения на полёты ввели и в Уфе, заявили в Росавиации.

«Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.

Ранее ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска – там движение рейсов также временно приостановили утром 15 октября. По данным Росавиации, меры связаны с обеспечением безопасности полётов, а в Татарстане из-за активности дронов был объявлен режим беспилотной опасности.

Юния Ларсон
    Комментарий
    0
    avatar