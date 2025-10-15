Звезда фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра» испытывает проблемы с сердцем из-за ожирения

Актёр театра и кино Вениамин Смехов, сыгравший Атоса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», обратился к врачам из-за проблем с сердцем. Медики посоветовали 85-летнему актёру скорректировать питание и снизить вес. Об этом сообщил Mash .

Смехов пожаловался на сильную одышку при ходьбе и приступы аритмии. Врачи проверили установленный несколько лет назад сердечный стент, отклонений не выявили, корректировали терапию, назначили витамины для укрепления костей и посоветовали похудеть — у артиста ожирение первой степени. Госпитализация не потребовалась — после осмотра актёра отпустили домой.

Ранее сообщалось, что Вениамин Смехов после пребывания в Израиле вновь вернулся к работе в России. Его дочь, актриса Алика Смехова, также последовала примеру отца. В последние годы она часто бывала за границей — в основном в Грузии и Израиле, однако к концу 2023 года снова начала активно работать на родине. Сейчас артистка снимается в кино, появляется на телевидении и играет в спектаклях в Москве и Петербурге.