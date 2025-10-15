Сектор Газа
Регион
15 октября, 07:16

В Челябинской области впервые объявили режим беспилотной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

В Челябинской области впервые введен режим беспилотной опасности. Соответствующее оповещение поступило населению через официальное приложение МЧС России.

Как следует из экстренного сообщения РСЧС, решение было принято региональным сегментом системы. В ведомстве предупредили, что на территории области «существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов».

Угрозу атаки беспилотников объявили в Удмуртии

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 59 украинских дронов. Больше всего — 17 — над территорией Ростовской области.

Никита Никонов
