В Челябинской области впервые объявили режим беспилотной опасности

В Челябинской области впервые введен режим беспилотной опасности. Соответствующее оповещение поступило населению через официальное приложение МЧС России.

Как следует из экстренного сообщения РСЧС, решение было принято региональным сегментом системы. В ведомстве предупредили, что на территории области «существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов».

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 59 украинских дронов. Больше всего — 17 — над территорией Ростовской области.