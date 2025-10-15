В Челябинской области впервые объявили режим беспилотной опасности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink
В Челябинской области впервые введен режим беспилотной опасности. Соответствующее оповещение поступило населению через официальное приложение МЧС России.
Как следует из экстренного сообщения РСЧС, решение было принято региональным сегментом системы. В ведомстве предупредили, что на территории области «существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов».
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 59 украинских дронов. Больше всего — 17 — над территорией Ростовской области.
