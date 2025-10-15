Угрозу атаки беспилотников объявили в Удмуртии

На всей территории Удмуртской Республики был введён режим беспилотной опасности. Официальное объявление об этом сделал председатель Государственного комитета региона по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин в своём Telegram-канале.

«В 09:00 15 октября на территории Удмуртской Республики объявлен сигнал «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении.

В связи с введением особого режима все оперативные и экстренные службы республики были переведены в состояние повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что накануне вечером, 14 октября, российские средства ПВО успешно отразили атаку восьми украинских беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями. Большинство дронов было уничтожено над Белгородской областью.