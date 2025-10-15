Российские алмазы нашли новый путь на Запад через ОАЭ и Индию

Российские алмазы нашли новые маршруты после санкций стран G7 — теперь основными центрами их выхода на международный рынок стали ОАЭ, Индия и Гонконг, сообщает «Постньюс». По данным экспертов, в 2024 году Россия обеспечила 32% мировой добычи алмазов — около 37,3 миллиона карат.

Годом ранее показатель составлял 33%. При этом на российскую территорию по-прежнему приходится более половины всех доказанных мировых запасов алмазов — несмотря на действующий запрет «Большой семерки» на прямой импорт камней из РФ, вступивший в силу 1 января 2024 года.

После ухода России с алмазного рынка Антверпена экспортные потоки переориентировались в Объединённые Арабские Эмираты, доля которых в мировой торговле алмазами сегодня превышает 30%. Там российское сырье часто закупается через посредников, в том числе из Армении.

Ключевым партнером Москвы остаётся Индия, где производится огранка около 90% всех мировых алмазов: после обработки они официально экспортируются уже как индийская продукция. Гонконг также усилил позиции, увеличив импорт российских камней в 1,6 раза в 2024 году и став конечным пунктом для поставок на западные рынки.