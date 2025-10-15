Сектор Газа
Регион
15 октября, 08:07

Врач объяснил, почему возникает синдром Крузона и можно ли выявить его при беременности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

В Свердловской области родился ребёнок с редкой и тяжёлой патологией — синдромом Крузона. Заболевание само по себе полностью неизлечимо, но дорогостоящая хирургическая коррекция способна значительно улучшить качество жизни малыша. Можно ли выявить это заболевание при беременности, рассказал «Вечерней Москве» врач-генетик Александр Резник.

В основном синдром Крузона наследуется по аутосомно‑доминантному типу — достаточно одной дефектной копии гена, чтобы патология проявилась. Однако примерно в половине случаев причина — спонтанная мутация, появившаяся при зачатии.

«Часто синдром Крузона возникает в результате спонтанных мутаций. Его можно заподозрить во время беременности, но точный диагноз ребёнку ставят после его рождения. Если на УЗИ не выявлено аномалий строения черепа и лица плода, которые могут указывать на эту патологию, то без видимых признаков выявить заболевание вряд ли получится», — сказал он.

Для внутриутробной диагностики нужно знать, что искать: причиной могут быть различные изменения в гене FGFR2 — их тысячи, и при отсутствии семейной истории оценить риск заранее крайне сложно, заключил специалист.

В Британии на свет появился ребёнок с «третьим глазом»

Напомним, что младенец с синдромом Крузона родился в Свердловской области в июле этого года. Едва появившись на свет, малыш сразу пережил клиническую смерть. Из-за патологии у новорождённого были выражены выступы лба и плоский затылок.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

