14 октября, 15:04

В Британии на свет появился ребёнок с «третьим глазом»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Purd77

В Британии на свет появился «трёхглазый» ребёнок. Врачи увидели у него на лбу странный сгусток, похожий на пузырь или же на третий глаз. Об этом сообщает The Mirror.

Малыша назвали Лиам. Рождение и так штука нелёгкая, а ему пришлось ещё и перенести сложную 11-часовую операцию в ходе которой хирурги вырезали образование (на медицинском оно зовётся энцефалоцеле).

Диагноз был неутешительным, а здоровье подкачивало, однако сейчас мальчик учится ходить и уже выучил свои первые слова. При этом он продолжает получать индивидуальное лечение.

Мать Лиама устала от постоянных походов по врачам и больницам, однако считает своего сына настоящим чудом.

Ранее в Бразилии произошло по-настоящему чудесное рождение, ведь младенец появился на свет, держа в руке внутриматочную спираль своей матери. Девушка использовала контрацептив два года.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

