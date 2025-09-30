Интервидение
30 сентября, 01:30

«Держа трофей»: В Бразилии новорождённый появился на свет с внутриматочной спиралью в руке

The Mirror: В Бразилии родился младенец с внутриматочной спиралью в руке

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natrodrigues11

В бразильском городе Нерополис родился мальчик с внутриматочной спиралью в руке. Его мать Араужо де Оливейра использовала контрацептив около двух лет и неожиданно узнала о беременности. Об этом пишет The Mirror.

Сразу после родов врачи сделали фотографию, на которой младенец сжимал спираль между пальцами. Акушер Наталья Родригес опубликовала фото, подписав его так: «Держа в руках свой трофей победы: ВМС, которая не справилась со мной!».

Ранее в российском Сестрорецке женщина пришла на приём в женскую консультацию с телом мертворождённого ребёнка в пакете. У неё произошёл выкидыш на 21 неделе, что серьёзно подкосило её эмоциональное состояние. Спустя четверо суток она обратилась к врачам, дежурный специалист немедленно вызвал для неё скорую помощь.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

