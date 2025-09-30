«Держа трофей»: В Бразилии новорождённый появился на свет с внутриматочной спиралью в руке

В бразильском городе Нерополис родился мальчик с внутриматочной спиралью в руке. Его мать Араужо де Оливейра использовала контрацептив около двух лет и неожиданно узнала о беременности. Об этом пишет The Mirror.

Сразу после родов врачи сделали фотографию, на которой младенец сжимал спираль между пальцами. Акушер Наталья Родригес опубликовала фото, подписав его так: «Держа в руках свой трофей победы: ВМС, которая не справилась со мной!».

