В Белгороде младенец попал в больницу после отравления стиком от айкоса

В Белгороде годовалый ребёнок был экстренно госпитализирован с острой никотиновой интоксикацией после того, как попробовал стик от электронной сигареты. Инцидент произошёл по недосмотру матери, оставившей использованный стик на кровати. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации медиков, младенец нашёл опасный предмет и потянул его в рот. Спустя короткое время у девочки начались судороги, после чего мать извлекла стик из горла ребёнка и вызвала неотложную помощь.

Маленькую пациентку доставили в токсикологическое отделение областной детской больницы, где она продолжает находиться под постоянным наблюдением врачей. Региональное управление Следственного комитета начало проверку.