Младенец умер после «‎взрослого» обеда, няня задержана

В Волгоградской области состоится суд над 30-летней женщиной, которая решила подработать няней и накормила 11-месячного ребёнка отварными макаронами, после чего младенец начал задыхаться и умер. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

С 2024 года обвиняемая находилась в отпуске по уходу за своим ребёнком. Желая найти дополнительный заработок, она подала объявление, что оказывает услуги няни. К женщине обратилась семья из Волжского. В ночь на 4 мая супруги оставили своего 11-месячного сына под присмотром подозреваемой. Как выяснилось, женщина не обладала никакими знаниями в вопросах по уходу за детьми.

«Утром 04 мая 2025 года женщина, пренебрегая правилами и стандартами кормления детей в возрасте до 1 года, накормила малолетнего ребёнка отварными макаронами, положила на диван и вышла в другую комнату. Вернувшись примерно через 40 минут, она обнаружила, что малыш задыхается, его кожные покровы изменили цвет», — рассказали в прокуратуре.

Подозреваемая не смогла самостоятельно помочь задыхавшемуся младенцу и вызвала скорую помощь, но прибывшие врачи не успели откачать пострадавшего. Он скончался. Свою вину няня признала лишь частично. Её ждёт суд. Женщине вменяется п.п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённых в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть человека».