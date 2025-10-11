Валдайский форум
11 октября, 09:59

Богатырь с первых минут: Девочка весом почти в семь килограммов родилась в Улан-Удэ

В перинатальном центре Улан-Удэ зафиксирован необычный случай — на свет появилась девочка, вес которой составил почти семь килограммов. О данном событии сообщается в официальной публикации, размещённой на странице республиканского центра «Эхын-Баяр» в социальной сети «ВКонтакте».

«На свет появилась очаровательная девочка весом 6700 граммов и ростом 66 сантиметров. Настоящий богатырь среди малышек» — отмечается в сообщении медицинского учреждения.

Сразу после родов девочку положили на весы. Фото © VK / Республикaнский перинатальный центр Эхын Баяр

Сразу после родов девочку положили на весы. Фото © VK / Республикaнский перинатальный центр Эхын Баяр

В публикации подчёркивается, что рождение девочки прошло благополучно и без осложнений. Это стало возможным благодаря слаженным действиям высокопрофессиональной команды специалистов перинатального центра. Медики тепло поздравили семью с рождением дочери, выразив пожелания, чтобы ребёнок рос здоровым, счастливым и окружённым постоянной заботой, а также любовью родителей.

Информация о том, какое имя получила новорождённая, в официальном сообщении не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в Сургутском клиническом центре охраны материнства и детства родился настоящий богатырь. Вес новорождённого составил внушительные 5,6 килограмма, а рост – 62 сантиметра. Несмотря на то, что при таких размерах часто прибегают к кесареву сечению, врачи приняли решение роды вести естественным путём.

