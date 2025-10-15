Геммолог Меликян: Отличить настоящий бриллиант от синтетического невозможно

Отличить натуральный бриллиант от синтетического на глаз невозможно, заявила «Постньюс» геммолог Ольга Меликян. По её словам, для этого нужны специальные методы — спектроскопия или люминесцентный анализ.

Эксперт добавила, что продавцы нередко стирают гравировку с номером сертификата, что усложняет проверку происхождения камня.

«Не считать синтетические камни драгоценными может вернуть доверие к натуральным бриллиантам», — подчеркнула Меликян.

По её словам, именно появление искусственных бриллиантов спровоцировало падение цен на рынке: они вытесняют природные камни из массового сегмента. При этом премиальные украшения по-прежнему проходят сертификацию и сохраняют рост в цене.