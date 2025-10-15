Сектор Газа
15 октября, 08:38

«Морковка для Лукашенко»: Почему между США и Белоруссией невозможна «большая сделка»

Обложка © Life.ru

Идея о какой‑то «большой сделке» между Белоруссией и США в реальности не сработает. Это нельзя будет назвать соглашением исторического масштаба, поскольку между странами нет впечатляющего товарооборота, а их интересы редко пересекаются где-то. Об этом в беседе с 360.ru сообщил директор Центра прикладной социологии и политологии и кандидат политических наук Геннадий Подлесный.

«Здесь очень чётко просматривается попытка США «показать морковку» белорусскому президенту и за счёт этого добиться, чтобы он проводил более «сдержанную» политику в отношении Москвы», — считает политолог.

Специалист подчёркивает, что Вашингтон использует склонность белорусского лидера Александра Лукашенко «усидеть на двух стульях». Однако реального равноправного и взаимовыгодного соглашения для Белоруссии он не видит, ведь, когда одно государство стремится обмануть другое и заставить его служить своим интересам, о честной «большой сделке» говорить не стоит.

В последнее время отношения Белоруссии и США стали налаживаться. Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск готов заключить с Вашингтоном некую «большую сделку». Белорусский лидер пообещал раскрыть некоторые детали, когда придёт время.

