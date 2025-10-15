Сектор Газа
15 октября, 12:16

Госдума приняла поправки к бюджету на 2025 год

Обложка © Life.ru

Госдума одобрила в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2025–2027 годы. Ключевые изменения касаются корректировки основных показателей на предстоящий год.

Основные финансовые параметры:

  • Доходы: Снижены до 36,562 трлн рублей (на 1,94 трлн меньше плана).
  • Расходы: Сохранены на прежнем уровне в 42,3 трлн рублей.
  • Дефицит: Увеличится до 5,736 трлн рублей.
  • ВВП: Прогноз понижен до 217,29 трлн рублей.
  • Инфляция: Ожидается на уровне 6,8%.

При этом нефтегазовые доходы ожидаются выше запланированных (8,7 трлн рублей), а ненефтегазовые — значительно ниже (27,91 трлн рублей). Как указано в сопроводительных материалах, снижение связано с более медленным, чем ожидалось, поступлением налогов, включая НДС, налог на прибыль и НДФЛ.

Перераспределение средств:
Законопроект направляет дополнительные средства на ключевые госпрограммы:

  • 234,9 млрд руб. на льготные ипотечные программы.
  • 295,7 млрд руб. на развитие промышленности.
  • 21,63 млрд руб. на транспортную систему.
  • 19,55 млрд руб. на здравоохранение.

Также правительство получит право распределить более 1,6 млрд рублей на проекты в топливно-энергетическом комплексе в разных регионах. Эти меры, по замыслу авторов, помогут сохранить сбалансированность федерального бюджета.

Никита Никонов
