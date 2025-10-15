Госдума приняла поправки к бюджету на 2025 год

Госдума одобрила в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2025–2027 годы. Ключевые изменения касаются корректировки основных показателей на предстоящий год.

Основные финансовые параметры:

Доходы: Снижены до 36,562 трлн рублей (на 1,94 трлн меньше плана).

Снижены до 36,562 трлн рублей (на 1,94 трлн меньше плана). Расходы: Сохранены на прежнем уровне в 42,3 трлн рублей.

Сохранены на прежнем уровне в 42,3 трлн рублей. Дефицит: Увеличится до 5,736 трлн рублей.

Увеличится до 5,736 трлн рублей. ВВП: Прогноз понижен до 217,29 трлн рублей.

Прогноз понижен до 217,29 трлн рублей. Инфляция: Ожидается на уровне 6,8%.

При этом нефтегазовые доходы ожидаются выше запланированных (8,7 трлн рублей), а ненефтегазовые — значительно ниже (27,91 трлн рублей). Как указано в сопроводительных материалах, снижение связано с более медленным, чем ожидалось, поступлением налогов, включая НДС, налог на прибыль и НДФЛ.

Перераспределение средств:

Законопроект направляет дополнительные средства на ключевые госпрограммы:

234,9 млрд руб. на льготные ипотечные программы.

на льготные ипотечные программы. 295,7 млрд руб. на развитие промышленности.

на развитие промышленности. 21,63 млрд руб. на транспортную систему.

на транспортную систему. 19,55 млрд руб. на здравоохранение.

Также правительство получит право распределить более 1,6 млрд рублей на проекты в топливно-энергетическом комплексе в разных регионах. Эти меры, по замыслу авторов, помогут сохранить сбалансированность федерального бюджета.