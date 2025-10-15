Жительница Братска выжила в страшном пожаре благодаря 12-летней школьнице

В Братске двенадцатилетняя школьница предотвратила гибель пожилой женщины при возгорании в многоквартирном доме. Девочка заметила пламя в окне квартиры и немедленно вызвала экстренные службы по номеру 112, чётко описав обстановку диспетчеру. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

12-летняя школьница спасла жизнь пенсионерке во время пожара в Братске. Фото © Telegram / МЧС России

«Благодаря бдительности девочки пожар не успел распространиться, а хозяйке квартиры была оказана своевременная помощь», — отметил пожарный МЧС России Станислав Карпов.

Прибывшие расчёты оперативно эвакуировали потерявшую сознание 65-летнюю пенсионерку, которая отравилась угарным газом, и передали её медикам. Возгорание старого лампового телевизора было локализовано на площади 4 квадратных метра.

