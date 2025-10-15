Фетисов назвал лишение фигуристки Дробязко гражданства Литвы дебилизмом и русофобией

Решение Литвы отобрать гражданство у фигуристки Маргариты Дробязко из-за её выступлений в российских ледовых шоу Татьяны Навки следует расценивать как проявление русофобии. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Конституционный суд Литвы ранее признал правомочным решение президента страны Гитанаса Науседы лишить Дробязко гражданства после выступления в шоу Навки. Политик подписал декрет о лишении Дробязко литовского гражданства, которое она получила в порядке исключения в 1993 году. Также её и Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса V степени.

«О чём тут вообще можно говорить, это уже полный дебилизм и запредельная история. Для них (руководства Литвы) понятие человеческих норм и отношений просто отсутствует. Это просто тупая русофобия. И фигуристке в этой ситуации можно только посочувствовать», — сказал Фетисов РИА «Новости».

Литовская пара Маргариты Дробязко и Повилас Ванагас является бронзовыми призёрами чемпионата мира 2000 года и чемпионатов Европы 2000 и 2006 годов в танцах на льду. Они представляли Литву на пяти Олимпийских играх — 1992, 1994, 1998, 2002, 2006 годах. Дробязко и Ванагас первыми из литовских фигуристов смогли завоевать медали на чемпионатах мира и Европы.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Литвы инициировали процедуру лишения гражданства известной фигуристки Маргариты Дробязко из-за её участия в российских ледовых шоу Татьяны Навки. По данному инциденту высказался олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, назвав решение абсурдным.