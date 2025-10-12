Власти Литвы приняли решение лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко из-за её участия в ледовых шоу Татьяны Навки в России. Такое решение было охарактеризовано как абсурдное и противозаконное двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Дмитрием Васильевым в его комментарии РИА «Новости».

Васильев заявил, что Литва не является самостоятельным государством в принятии подобных решений и действует согласно указаниям западных партнёров. Он выразил мнение, что страна демонстрирует полную зависимость от Европейского союза и брюссельской бюрократии. По его словам, лишение гражданства спортсменки, которая занимается профессиональной деятельностью в сфере фигурного катания, является необоснованной мерой. Васильев подчеркнул, что Татьяна Навка организует спортивные представления, не связанные с политикой.

«Мне интересно узнать формулировку, которая была принята в качестве аргумента для лишения Маргариты гражданства. Это же смешно. Как говорилось ранее: был бы человек, а статья для него всегда найдётся. Это просто абсурд. Но это всё пройдет, и мне интересно потом посмотреть на этих людей. Когда их будут спрашивать, а на каком основании вы принимали это решение? И как они будут выкручиваться», — подчеркнул собеседник агентства.

Васильев охарактеризовал сложившуюся ситуацию как проявление беззакония в западных странах. Он добавил, что подобные решения демонстрируют антидемократическую сущность современных процессов. По его мнению, в будущем инициаторам этого решения придётся нести ответственность за свои действия.

Ранее сообщалось, что Молдавский депутат и один из лидеров партии «Возрождение» Александр Нестеровский подвергся политическому преследованию со стороны властей. По этой причине он смог получиться гражданство в России.