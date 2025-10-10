«Это небо и земля»: Гражданин США Луцик попросился в Россию за гражданством

23-летний американец Александр Луцик, родившийся в Нью-Йорке, заявил о намерении стать гражданином России. По его словам, в нашей стране он чувствует себя гораздо безопаснее, чем в США. Об этом сообщило издание RT.

«Я был во Владимире, в Твери, Санкт-Петербурге, Минеральных Водах — долго всё перечислять. И в этих городах чисто, развит транспорт, инфраструктура. Если сравнивать с Нью-Йорком, то это небо и земля», — рассказывает Луцик.

После окончания университета Луцик решил переехать в Россию, где живут его родственники по материнской линии. Он уже подал заявление на получение российского паспорта, однако процесс рассмотрения продолжается около шести месяцев. За это время американец успел побывать в разных уголках страны — от Санкт-Петербурга до Минеральных Вод.

По словам Луцика, российские города выглядят значительно ухоженнее и безопаснее по сравнению с Нью-Йорком. Он отметил, что в американском мегаполисе нередко можно встретить бездомных и неуравновешенных людей, а на улицах и в транспорте царит грязь. Молодой человек также подчеркнул, что богатство Нью-Йорка — лишь иллюзия, не отражающая реального уровня жизни горожан.

Ранее британский блогер Томми Томпкинс также решил переехать в Россию, воспользовавшись президентской программой для иностранцев, поддерживающих традиционные ценности. Он отмечал, что чувствует себя в России полностью безопасно, в отличие от жизни на Западе. В своих видео блогер рассказывал, что в нашей стране ему не приходится опасаться уличной преступности, которая, по его словам, стала привычным явлением в Великобритании.