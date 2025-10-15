Малолетние изверги из Ленобласти раздели мальчика на площадке и изрезали одежду

В тихом дачном сообществе СНТ «Кипенская усадьба», расположенном в Ломоносовском районе, произошёл инцидент, вызвавший шок среди местных жителей. Группа подростков в возрасте от десяти до двенадцати лет устроила жестокую сцену с участием шестилетнего ребенка прямо на детской площадке, пишет Mash на Мойке.

По имеющимся данным, игра обернулась кошмаром, когда малолетние агрессоры обнаружили в песочнице предмет, напоминающий нож. Внезапно возникший «сценарий» привёл к тому, что они принудили младшего товарища раздеться, угрожая ему найденным орудием. Более того, они нанесли дополнительные унижения, срезав остатки одежды с жертвы. Потерпевший ребёнок не мог покинуть место происшествия из-за запугивания.

После того как родители узнали о случившемся, они незамедлительно инициировали официальное разбирательство. В настоящее время по данному факту возбуждено делопроизводство. Прокуратура, Следственный комитет (СК) и сотрудники полиции Ломоносовского района проводят комплексную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, квалификации действий подростков и принятия процессуального решения.

