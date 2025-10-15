Песков заявил, что Россия не планирует исполнять решения ЕСПЧ о выплатах Грузии

Россия не планирует исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Грузии в связи с событиями 2008 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решение выполнять не будем», — заявил представитель Кремля.

При этом он не стал рассуждать, могла ли гипотетическая выплата способствовать потеплению отношений Москвы и Тбилиси.

Напомним, ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии, постановив взыскать с России 253 млн евро в пользу Тбилиси. Иск был подан в 2018 году и касался «нарушений прав человека», якобы произошедших после конфликта 2008 года.