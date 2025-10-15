Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 10:22

В Кремле признательны США за готовность содействовать мирному процессу на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва признательна Вашингтону за его готовность и дальше способствовать мирному урегулированию на Украине. Такое заявление прозвучало на ежедневном брифинге.

Представитель Кремля подтвердил эту позицию, отметив: «Мы признательны американской стороне за неоднократно, на различных уровнях заявлявшуюся готовность дальше способствовать мирному урегулированию».

Песков: Кремль приветствует усилия США и Трампа по достижению мира на Украине
Песков: Кремль приветствует усилия США и Трампа по достижению мира на Украине

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar