В Кремле признательны США за готовность содействовать мирному процессу на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва признательна Вашингтону за его готовность и дальше способствовать мирному урегулированию на Украине. Такое заявление прозвучало на ежедневном брифинге.

Представитель Кремля подтвердил эту позицию, отметив: «Мы признательны американской стороне за неоднократно, на различных уровнях заявлявшуюся готовность дальше способствовать мирному урегулированию».