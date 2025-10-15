Песков напомнил, что Путин всегда руководствуется интересами России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя очередной виток критики от президента США Дональда Трампа, чётко обозначил контуры внешнеполитической навигации Кремля.

По словам представителя Кремля, любые попытки интерпретировать действия российского лидера через призму американского мнения бесперспективны.

«Я не хотел бы комментировать отношение президента США к тем или иным действиям президента России. Президент РФ руководствуется всегда интересами своей страны, интересами своего народа», — подчеркнул Песков.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп меняет подход к конфликту на Украине. Его заявление о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву показывает корректировку стратегии США. Слова республиканца одновременно могут быть давлением на Москву и сигналом о готовности к дипломатическому диалогу.