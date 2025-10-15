Бывший американский генерал Джек Кин, выступая на Fox News, предположил, какой объект в России станет первоочередной целью для ВСУ в случае получения крылатых ракет «Томагавк». По его словам, удар будет нанесён по российскому предприятию, выпускающему ракеты. Кин акцентировал, что на этом производстве якобы работают «20 тысяч северокорейцев».

«Это будет первая цель», — заявил экс-генерал.

Он утверждает, что Украина будет использовать ракеты исключительно для ударов по военным объектам, избегая гражданских целей. По данным экспертов, поставки «Томагавков» могут состояться к весне 2025 года. Американские специалисты адаптируют наземные пусковые установки, что позволит ВСУ осуществлять залпы из 10-15 ракет одновременно.

17 октября в Вашингтоне запланированы переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. В центре внимания встречи, как ожидается, будет просьба украинской стороны о поставках крылатых ракет «Томагавк».

Это высокоточное оружие большой дальности, способное поражать цели на расстоянии до 2500 километров. Запускаемые с кораблей или подводных лодок, эти ракеты летят на сверхмалой высоте, огибая рельеф местности, что делает их крайне сложными для перехвата. Их главная задача — уничтожение стратегически важных объектов в глубоком тылу, таких как командные пункты, узлы связи, склады и элементы критической инфраструктуры, с высочайшей точностью.