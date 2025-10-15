Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 октября, 07:27

Экс-офицер армии США считает, что «Томагавки» уже на Украине, но трогать их запрещено

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mrivserg

Мобильные пусковые для ракет «Томагавк» могут уже находиться на территории Украины. Об этом в беседе с MK.ru заявил бывший офицер армии США и военный аналитик Станислав Крапивник.

Эксперт напомнил, что первые сухопутные мобильные комплексы для запуска Tomahawk появились в 2023 году. Это контейнеры на грузовиках с подъёмной крышей и пусковой установкой на четыре ракеты. Пентагон располагает пятью таких батареями: одна в США, вторая — в Польше, местоположение остальных — под вопросом. И главное — установки, по словам эксперта, остаются под контролем американских специалистов.

«Да, вполне возможно, что они уже там. Но только не у Украины, а на территории Украины. Потому что пусковые установки и ракеты находятся под контролем исключительно американских специалистов», — отметил аналитик, добавив, что украинских солдат даже близко не подпустят к этим установкам.

Лукашенко: «Томагавки» могут довести Украину до ядерной войны
Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский поедет в США 17 октября, чтобы просить дать Украине «Томагавки». Известно, что в арсенале США имеется около четырёх тысяч таких ракет, но Штаты поставят Киеву определённое количество.

