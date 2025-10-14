Лукашенко: «Томагавки» могут довести Украину до ядерной войны
Обложка © Life.ru
Возможная передача Киеву американских крылатых ракет Tomahawk не только не приведёт к мирному урегулированию конфликта, но и может спровоцировать опасную эскалацию ситуации, вплоть до ядерной войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает [президент США] Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает президент Зеленский», — сказал белорусский лидер на совещании, посвящённом международной обстановке и развитию белорусско-американских отношений.
Ранее стало известно, что 17 октября Владимир Зеленский посетит Белый дом, где, как ожидается, будет настаивать на передаче Украине американских ракет Tomahawk. Глава киевского режима пообещает, что эти ракеты не будут использоваться против мирного населения России. О предстоящем визите заявил президент США Дональд Трамп.
