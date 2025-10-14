Лукашенко: «Томагавки» могут довести Украину до ядерной войны

Возможная передача Киеву американских крылатых ракет Tomahawk не только не приведёт к мирному урегулированию конфликта, но и может спровоцировать опасную эскалацию ситуации, вплоть до ядерной войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает [президент США] Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает президент Зеленский», — сказал белорусский лидер на совещании, посвящённом международной обстановке и развитию белорусско-американских отношений.