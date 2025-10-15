«Не должен так реагировать»: Губернатор Федорищев извинился за грубое увольнение главы района

В Самарской области не утихает общественный резонанс вокруг отставки главы Кинельского района Юрия Жидкова. Губернатор Вячеслав Федорищев объяснил, что он так сорвался на него не из-за одного эпизода, а целой цепочки безответственных решений. Его слова передаёт «Царьград».

Федорищев рассказал, что лично объехал ключевые объекты — Дом культуры, коммунальные службы и школу, подготовленную к его визиту. Там он увидел одинаковую картину: формальный подход, халатность и пренебрежение интересами жителей.

«Ну, а уже знаменитый камень, который был для многих символом отношения к нашим ветеранам, к нашей Великой Победе, он стал всего лишь крайней точкой», — сказал глава области.

С его слов, объект стоит в кустах, а рядом валялся мусор. Действительно, мемориал в честь советских воинов уже установили в другом месте, но с тем камнем можно было бы обойтись несколько бережнее, считает Федорищев.

«За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен, по большому счёту, так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчинённых», — говорил губернатор.

Глава региона отметил, что руководство Самарской области планирует принимать строгие меры в отношении проявлений небрежности и равнодушия, в особенности, когда затрагивается тема памяти о Великой Отечественной войне. По его словам, восполнить пробелы в квалификации, опыте и понимании возможно. Однако подобное пренебрежительное отношение к героям ВОВ совершенно неприемлемо.

«Честно говоря, я советовался с другими главами муниципальных образований, никто не ожидал, что наш бывший коллега так себя поведёт. Это выбивающееся из общепринятых рамок», — подчеркнул Федорищев.

Напомним, что губернатор Федорищев уволил Юрия Жидкова на камеру, присыпав увольнение матным словцом. Видео опубликовали местные СМИ. Уволенный глава района после такого попал в больницу с гипертоническим кризом.