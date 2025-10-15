В Москве 19 ноября пройдёт одиннадцатая церемония премии «Все цвета джаза»

19 ноября 2025 года в театре «Одеон» состоится 11-я торжественная церемония вручения ежегодной профессиональной премии «Все цвета джаза». Мероприятие, ключевое для всего джазового сообщества России, по традиции организует Радио JAZZ 89.1 FM.

Приём заявок стартовал в середине сентября и продлится до 20 октября. Творческое состязание развернётся в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года» и «За вклад в развитие джазовой культуры в России».

Отбор финалистов пройдёт в два этапа. С 27 октября по 10 ноября состоится открытое голосование, где своих фаворитов определят слушатели. Тройки лидеров в каждой номинации будут объявлены в эфире Радио JAZZ. Затем, до 14 ноября, звёздное экспертное жюри определит победителей, имена которых огласят на самой церемонии.

Ведущими праздника станут известные артисты: певица, композитор и телеведущая Мариам Мерабова и певец, кинокомпозитор Дмитрий Носков.

«Быть ведущей такого большого мероприятия — это большая ответственность... С другой стороны, вести премию легко, потому что я знаю практически всех участников и за каждого болею душой. Победа — это огромное признание, потому что это единственная джазовая премия в России, которая организована на таком высочайшем уровне», — поделилась Мариам Мерабова.

В состав авторитетного жюри 2025 года вошли выдающиеся деятели искусства: Игорь Бутман, Сергей Жилин, Даниил Крамер, Валерия, Кирилл Мошков и Билли Новик.

Гостей вечера ждёт не только торжественная церемония награждения, но и большой праздничный концерт с живыми выступлениями ведущих коллективов и артистов, среди которых Сергей Мазаев и QUEENtet, Сергей Жилин и «Фонограф-джаз-бэнд», Пётр Востоков и Большой джазовый оркестр, а также шоу-театр CINEMA.

Завершится вечер традиционным выходом звёзд на красную ковровую дорожку.