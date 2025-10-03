Сюткин дал напутствие участникам премии «Все цвета джаза»

Заслуженный артист России Валерий Сюткин поделился воспоминаниями о своей роли ведущего премии «Все Цвета Джаза» и обратился с напутствием к нынешним участникам конкурса. Церемония XI вручения премии состоится 19 ноября в театре «ОДЕОН». Об этом сообщили в пресс-службе «Мультимедиа холдинга».

«Что касается пожеланий артистам, которые сегодня претендуют на соискание премии «Все Цвета Джаза», ребята, удачи вам! Премия бодрит и стимулирует к дальнейшим шагам, и в любом случае, самое главное – продолжаем работать», — отметил артист.

В преддверии премии певец рассказал, что в прошлом был ведущим мероприятия и получил от этого массу ярких впечатлений. Он подчеркнул, что сегодня джаз звучит в лучших клубах Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Сибири, и в его юности такого уровня доступности музыки не было.

«Я имел честь быть ведущим премии «Все Цвета Джаза», с удовольствием повторил бы это ещё раз, но пока график не позволяет это сделать, очень сожалею», – поделился музыкант.

Сюткин также добавил, что идеи аранжировок для своих выступлений придумывает самостоятельно, а реализует их вместе с Михаилом Савиным, его постоянным аранжировщиком уже более 30 лет. Музыкант отметил, что участие в премии всегда вдохновляет творческих людей на новые работы и способствует появлению джазовых трендов.

