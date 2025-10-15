Мат, казаки и странные посты. Как самый молодой губернатор России ищет славы через скандалы Оглавление Хамство как метод: за что губернатор унизил главу района Вундеркинд из Волгодонска: что стоит за карьерой Федорищева Громкое заявление о коррупции в футболе, которое привело к нулю Реестр обещаний, которого никто не увидел Провальный пиар: зачем губернатор ввязывался в ссору с Кридом Красивый жест с увольнением советников, который оказался фарсом Казачья присяга губернатора: пиар или вера? Декларировал скромность, а живёт в элитных квартирах 36-летний губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев жëстко и матом отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова. Чиновник так переживал, что попал в больницу. Life.ru вспоминает, какими эпатажными поступками Федорищев отмечался ранее. 15 октября, 14:10 Губернатор Федорищев довёл чиновника до больницы и что было раньше. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин / POOL, Марина Круглякова

Хамство как метод: за что губернатор унизил главу района

Во время рабочей поездки 36-летний самарский губернатор Вячеслав Федорищев матом уволил 60-летнего главу Кинельского района Юрия Жидкова. Большого начальника не устроил ход реконструкции Дома культуры и школы. Особенно Федорищева взбесил камень с разбитой мемориальной табличкой «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны».

Уволенный глава Кинельского района Юрий Жидков. Фото © VK / Юрий Жидков

— Что это за камень? Это просто камень? — губернатор трижды переспросил не понимающего, что происходит, Жидкова.

— Да… — наконец выдавил из себя Жидков.

— Уволен, ***! — недружелюбно похлопал его по спине Федорищев.

Момент жёсткого увольнения Жидкова. Видео © Telegram / shot

Видео грубого увольнения разлетелось по Сети. Кажется, Федорищев сам этого хотел. Однако чиновник просчитался: его мало кто поддержал. Новых красок инциденту добавила реакция уволенного Жидкова. Наутро у него случился гипертонический криз, и его увезли на скорой. По данным телеграм-канала SHOT, он не понимает, за что его уволили, и ему очень обидно.

— Камень установили на месте обелиска памяти участников Великой Отечественной в 2018 году. После открытия памятника в 2022-м камень решили сохранить и перенесли на территорию школы — я об этом узнал только вчера, — объяснился Жидков.

Тот самый камень раздора. Фото © VK / Вячеслав Федорищев

Когда его выпишут из больницы, он обещает уволиться сам. По словам теперь уже экс-главы, деньги на ремонт школы и ДК были заложены только на 2027 год, потому-то работы и не начинались.

Губернатор в итоге извинился за мат, но своего решения не поменял, мол, основанием увольнения стал не камень, а целая цепочка халатных решений. Опрошенные СМИ юристы уже заявили, что Юрий Жидков вправе оспорить увольнение и подать заявление о защите чести; действия же Вячеслава Федорищева можно квалифицировать как мелкое хулиганство, а это вплоть до ареста на 15 суток.

Губернатор Федорищев пояснил, что причиной увольнения Жидкова стали недочёты в его работе. © Telegram / shot

Вундеркинд из Волгодонска: что стоит за карьерой Федорищева

Если верить базе Спарк, то Вячеслав Федорищев никогда не занимался бизнесом, а всю жизнь был политиком. Он родом из ростовского Волгодонска, где его отец с дядей владели крупнейшим книжным магазином и до сих пор владеют полиграфическим центром. Будущий губернатор получил вышку в президентской Академии народного хозяйства и госслужбы. Карьеру начал в вузе специалистом научно-информационного отдела, быстро за пару лет стал помощником ректора. После была работа референтом в Минэкономразвития и заместителем главы Тульской области. В 2019 году Федорищев вошёл, по версии Forbes, в десятку самых перспективных топ-менеджеров России до 30 лет. Год назад его назначили врио губернатора Самарской области. Спустя четыре месяца были проведены выборы, которые он выиграл с отрывом, став самым молодым из глав субъектов Федерации.

Всего за год у власти в Приволжье Федорищев успел вляпаться в огромное количество скандалов. Российские СМИ считают, что он заигрался с самопиаром.

Громкое заявление о коррупции в футболе, которое привело к нулю

Однажды Федорищев пожаловался помощнику президента Алексею Дюмину и председателю правительства Михаилу Мишустину на коррупционные схемы в Российской футбольной премьер-лиге.

— Ко мне пришёл функционер клуба «Крылья Советов» и сказал: «У нас есть ещё один долг — порядка 36 миллионов рублей». Я спросил, за что, и он ответил: «Знаете, я не могу вам сказать, потому что это преступление». В конце концов выяснилось, что «Крылья Советов» должны преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе, — сказал как отрезал Федорищев, по его оценкам, в этих махинациях участвует десяток клубов РФПЛ. Видео жалобы губернатор выложил самолично в своих соцсетях.

Футбольные порталы забурлили, болельщики жаждали развития сюжета. Но в итоге пока пшик. К первым числам декабря Федорищев планирует подготовить и подать заявление в правоохранительные органы… но не на судей, а на футбольных агентов.

Реестр обещаний, которого никто не увидел

Вячеслав Федорищев всю жизнь работал чиновником. Фото © VK / Администрация Самары

В другой раз Вячеслав Федорищев пообещал в течение месяца запустить реестр инициатив и обещаний самарских властей, где все жители могли бы увидеть, какие и в каких сферах постановления приняты и как исполняются.

— Люди ждут решений, которые озвучили губернатор, правительство, конкретный чиновник. Люди должны видеть, что мы решения не только принимаем, но и знаем, как их будем исполнять. Как пример — полная ликвидация очереди на жильё для детей-сирот в ближайшие годы. Такую задачу мы на себя берём, — играл мускулами Вячеслав Федорищев.

Идея была хорошая. Но никакого реестра до сих пор нет, а за детей-сирот очень боязно.

Провальный пиар: зачем губернатор ввязывался в ссору с Кридом

Вячеслав Федорищев вызвал в Самару на разговор Егора Крида. Таким образом губернатор решил защитить честь главы Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной, которую певец обозвал.

— Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо. Здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим, — написал Федорищев в своём телеграм-канале.

Крид просто проигнорировал. Губернатор впоследствии утверждал, что вместо Крида ему позвонили другие, куда более серьёзные люди.

После перепалки с Кридом Федорищев снёс свой телеграм-канал и перешёл в Max. Кажется, дело тут не в патриотичности. Согласно аналитическим сервисам, Федорищев регулярно чистил свой канал от постов, которые выложил по ошибке, либо на эмоциях, либо при других обстоятельствах.

Красивый жест с увольнением советников, который оказался фарсом

Губернатор любит красивые фразы и жесты. На днях он на оперативном совещании в областном правительстве предложил упразднить должности всех двенадцати губернаторских советников.

— Я бы работать не успевал, если бы все советы слушал, — пошутил он.

Однако, если вчитаться, что Федорищев делал дальше, становится ясно, всё это популизм. Три советника перейдут на должности помощников. Четвёртый перейдёт в спортивные чиновники. Остальные попадут в кадровый резерв, то есть тоже окажутся при деле.

Казачья присяга губернатора: пиар или вера?

Вячеслав Федорищев прошёл православную процедуру верстания в казаки. Фото © VK / Вячеслав Федорищев

На днях Вячеслав Федорищев верстался в казаки, после чего войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества вручил ему походную икону.

— Присягаю верой и правдой служить Отечеству, казачеству и вере православной, свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего, не за страх, а по совести выполнять возложенные на меня обязанности, — без запинки выдал губернатор, пообещав данные ему «права и власть не употреблять во зло».

Декларировал скромность, а живёт в элитных квартирах

Судя по последней декларации Федорищева, в 2023 году он заработал почти 9 миллионов рублей. Из собственности у него была только квартира на 73 квадрата в Москве. Его супруга, трудясь в ФГБУК «Политехнический музей», заработала полтора миллиона рублей. Ей принадлежал ворох акций крупных российских предприятий, банков и госкорпораций, но из осязаемого имущества — лишь китайский автомобиль.

Как выяснил Life.ru, Вячеслав Федорищев с супругой чаще всего пользуются столичной 84-метровой квартирой в жилом комплексе бизнес-класса «Борис», расположенном между Тропарёвским лесом и парком «Никулино». Стоимость такой недвижимости — около 50 миллионов рублей.

Отдельно от жены Федорищев занимал просторную двушку стоимостью до 30 миллионов рублей в сталинке на Комсомольском проспекте в районе Хамовники.

В самой большой квартире — на 137 квадратов — видели супругу Федорищева. Речь о добротной новостройке на проспекте Вернадского, у парка имени 50-летия Октября. Цена — до 60 миллионов рублей.

Также пара ездила на дачу в престижный КП «Сосновый бор» на территории Павлово-Посадского городского округа. Судя по риелторским сайтам, домовладения там стоят десятки миллионов рублей.

