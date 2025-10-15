Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 13:21

Пакистан нанёс авиаудары по столице Афганистана

Армия Пакистана совершила налёт на афганскую столицу Кабул и нанесла удары по городу. Об этом сообщает Aamaj News со ссылкой на источники.

Пакистан нанёс удары по приграничному району Афганистана. Видео © X / Jai_rathore26

«Пакистан наносит авиаудары по целям в Кабуле. (...) Пакистанские беспилотники по меньшей мере четыре раза наносили удары по целям в [районе] Таймани», — говорится в сообщении.

Новые боестолкновения случились на границе Пакистана и Афганистана
Новые боестолкновения случились на границе Пакистана и Афганистана

Напомним, обострение на границе двух стран началось 9 октября, когда руководство Талибана* обвинило Пакистан в нанесении авиаударов по Кабулу и восточному рынку. Боевые действия продолжились в районе афганской провинции Гильменд. Стороны сообщают о больших потерях в станах друг друга.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

BannerImage

Обложка © X / Jai_rathore26

Мария Любицкая
  • Новости
  • Афганистан
  • Пакистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar