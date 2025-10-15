Пакистан нанёс авиаудары по столице Афганистана

Армия Пакистана совершила налёт на афганскую столицу Кабул и нанесла удары по городу. Об этом сообщает Aamaj News со ссылкой на источники.

Пакистан нанёс удары по приграничному району Афганистана. Видео © X / Jai_rathore26

«Пакистан наносит авиаудары по целям в Кабуле. (...) Пакистанские беспилотники по меньшей мере четыре раза наносили удары по целям в [районе] Таймани», — говорится в сообщении.

Напомним, обострение на границе двух стран началось 9 октября, когда руководство Талибана* обвинило Пакистан в нанесении авиаударов по Кабулу и восточному рынку. Боевые действия продолжились в районе афганской провинции Гильменд. Стороны сообщают о больших потерях в станах друг друга.

