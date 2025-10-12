Десятки афганских военных погибли в ходе столкновений с ВС Пакистана

По меньшей мере несколько десятков афганских военных погибли в ходе сражений с Вооружёнными силами Пакистана на границе двух государств. Это следует из заявления пакистанского телеканала Geo.

Подчёркивается, что армия Пакистана использовала артиллерийские орудия, а также военную технику, включая танки, авиацию и беспилотные летательные аппараты.

