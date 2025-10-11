Более 10 пакистанских военных погибли в столкновениях на границе с Афганистаном

Как минимум двенадцать пакистанских военных погибли в ходе столкновений на границе с Афганистаном. Об этом 11 октября проинформировал портал телеканала TOLO News.

Ранее сообщалось об ожесточённых боях на афгано-пакистанской границе, вдоль линии Дюранда. Провинции Кунар, Нангархар и Гельменд стали ареной интенсивных столкновений.

На провинции Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, расположенные у границы с Афганистаном, в прошлом году приходилось 90% террористических вылазок в Пакистане. В этих регионах различные группировки боевиков атакуют силы безопасности Пакистана и мирных жителей под предлогом защиты прав этнических меньшинств — пуштунов и белуджи.

Разногласия по поводу границы между двумя странами возникли в 1893 году, когда в Кабуле было заключено соглашение о разграничении территорий между Британской империей и Афганистаном. До 1947 года, когда Британская Индия прекратила своё существование, афганские власти признавали эту границу. Однако после обретения Пакистаном независимости, Кабул перестал считать установленную границу законной. Этот территориальный спор регулярно становится причиной вооружённых столкновений, которые обострились после того, как талибы* окончательно пришли к власти в Афганистане 15 августа 2021 года.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.