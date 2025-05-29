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29 мая, 18:53

Между Пакистаном и Афганистаном начались боевые столкновения

Al Arabiya: Бои между афганскими талибами* и Пакистаном начались в Бахрамче

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Афганские талибы* начали боевые действия с пакистанской армией в спорном приграничном районе Бахрамч в провинции Гильменд. Об этом сообщает Al Arabiya в соцсети X.

«‎Столкновения вспыхнули на фоне строительства новых пакистанских контрольно-пропускных пунктов вдоль границы», — уточняет издание.

В настоящий момент граница закрыта для всех видов транспорта.

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Столкновения между военными подразделениями Афганистана и Пакистана возобновились в начале января. Тогда пакистанские военнослужащие обстреляли три населённых пункта в этой афганской провинции с миномётов.

* Деятельность движения запрещена по решению ООН.

Лия Мурадьян
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