Между Пакистаном и Афганистаном начались боевые столкновения

Афганские талибы* начали боевые действия с пакистанской армией в спорном приграничном районе Бахрамч в провинции Гильменд. Об этом сообщает Al Arabiya в соцсети X.

«‎Столкновения вспыхнули на фоне строительства новых пакистанских контрольно-пропускных пунктов вдоль границы», — уточняет издание.

В настоящий момент граница закрыта для всех видов транспорта.

Столкновения между военными подразделениями Афганистана и Пакистана возобновились в начале января. Тогда пакистанские военнослужащие обстреляли три населённых пункта в этой афганской провинции с миномётов.