Между Пакистаном и Афганистаном начались боевые столкновения
Al Arabiya: Бои между афганскими талибами* и Пакистаном начались в Бахрамче
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Афганские талибы* начали боевые действия с пакистанской армией в спорном приграничном районе Бахрамч в провинции Гильменд. Об этом сообщает Al Arabiya в соцсети X.
«Столкновения вспыхнули на фоне строительства новых пакистанских контрольно-пропускных пунктов вдоль границы», — уточняет издание.
В настоящий момент граница закрыта для всех видов транспорта.
Столкновения между военными подразделениями Афганистана и Пакистана возобновились в начале января. Тогда пакистанские военнослужащие обстреляли три населённых пункта в этой афганской провинции с миномётов.
* Деятельность движения запрещена по решению ООН.