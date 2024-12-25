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24 декабря, 21:50

Неизвестные напали на сотрудника индийской дипмиссии в Афганистане

Ariana News: В Афганистане совершено нападение на сотрудника консульства Индии

В городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, неизвестные совершили нападение на сотрудника консульства Индии. Телеканал Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря полиции Нангархара сообщил, что пострадавший является гражданином Афганистана, работающим переводчиком в индийской дипмиссии. Текущее состояние мужчины неизвестно.

Местные правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить все обстоятельства нападения и установить личности злоумышленников.

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Shutterstock / FOTODOM / U__Photo

Артём Гапоненко
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