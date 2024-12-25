Неизвестные напали на сотрудника индийской дипмиссии в Афганистане
Ariana News: В Афганистане совершено нападение на сотрудника консульства Индии
В городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, неизвестные совершили нападение на сотрудника консульства Индии. Телеканал Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря полиции Нангархара сообщил, что пострадавший является гражданином Афганистана, работающим переводчиком в индийской дипмиссии. Текущее состояние мужчины неизвестно.
Местные правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить все обстоятельства нападения и установить личности злоумышленников.
Ранее Министерство иностранных дел России передало ноту польской стороне, в котором уведомило Варшаву об отзыве согласия на работу Генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, начиная с 10 января 2025 года. Это ответ на решение польских властей закрыть с 30 ноября Генконсульства РФ в Познани.
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