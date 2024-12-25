Неизвестные напали на сотрудника индийской дипмиссии в Афганистане

В городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, неизвестные совершили нападение на сотрудника консульства Индии. Телеканал Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря полиции Нангархара сообщил, что пострадавший является гражданином Афганистана, работающим переводчиком в индийской дипмиссии. Текущее состояние мужчины неизвестно.