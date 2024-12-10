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10 декабря, 15:16

«Талибан»* может полностью исчезнуть из списка запрещённых в России организаций

Госдума в первом чтении проголосовала за отмену запрета «Талибана»* в России

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об исключении движения «Талибан»* из перечня организаций, запрещённых на территории России. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» подготовлен в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере противодействия терроризму», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке уточняется, что со временем организация может прекратить деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение названных преступлений. В таком случае отсутствие возможности приостановки её запрета — «пробел» в праве.

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Ранее в России уже заявляли о планах исключить «Талибан»* из чёрного списка. В ноябре состоялась встреча делегаций России и Афганистана, на которой секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу анонсировал планы исключить движение из «чёрного списка» организаций.

* Деятельность движения запрещена по решению ООН.

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Wikipedia / isafmedia

Алена Пенчугина
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