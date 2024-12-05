Талибы* запретили женщинам в Афганистане учиться на врачей и медсестёр

Лидер запрещённой в России террористической организации «Талибан»* Хайбатулла Ахундзада продолжает усиливать ограничения для женщин в Афганистане. На этот раз он издал указ, запрещающий учиться на врачей и медсестёр — как в средних, так и в высших учебных учреждениях страны. Об этом сообщил телеканал AMU со ссылкой на источники.

Как поясняют источники, новое решение Ахундзады было озвучено исполняющим обязанности министра здравоохранения Афганистана Нуром Джалалом. Во время встречи с представителями медицинских учебных заведений в Кабуле 2 декабря чиновник сообщил о запрете для женщин продолжать учёбу в колледжах и университетах.

Отметим, что подобные шаги не остаются незамеченными на международной арене. Уже в октябре 2023 года Роза Отунбаева, специальный представитель генерального секретаря ООН и глава Миссии Организации Объединённых Наций в Афганистане (UNAMA), призвала власти страны пересмотреть свою политику в отношении образования. Она подчеркнула, что афганские женщины должны иметь возможность продолжать учёбу, несмотря на давление и жестокие запреты, с которыми сталкиваются. В своём заявлении она обещала, что Организация Объединённых Наций продолжит бороться за их права, даже если будет встречать сопротивление.

Несмотря на внешнее давление, власти «Талибана»* остаются непреклонными в своём отношении к образованию для женщин. Эти шаги являются частью более широкого набора ограничений, разворачивающихся с 2021 года. Помимо запретов на образование, афганские женщины не могут работать в госучреждениях и обязаны носить строго определённую одежду.

Ранее боевики Талибана* опубликовали фото с туристом из РФ, который оказался в заложниках движения. По сообщениям местных СМИ, его похитили в Северном Визаристане, а за освобождение требуют выкуп. На данный момент нет официальных заявлений от посольства РФ в Пакистане.