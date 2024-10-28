Снимал видео и пропал: Талибан* похитил российского путешественника, за него требуют выкуп
Российского трэвел-блогера Васю Шупальце похитил Талибан* в Афганистане
Вася Щупальце. Обложка © VK / Shupaltse Vasya
Трэвел-путешественника Васю Щупальце похитил Талибан*. Блогер снимал видео в районе Дера-Исмаил-хан, а потом связь с ним оборвалась.
Боевики Талибана* опубликовали фото с туристом из РФ, который у них в заложниках. По сообщениям местных СМИ, его похитили в Северном Визаристане, а за освобождение требуют выкуп. На данный момент нет официальных заявлений от посольства РФ в Пакистане.
Как выяснил SHOT, последний раз 39-летний блогер Игорь Бабко (настоящее имя) заходил в соцсети 25 октября около 11:45. Одно из последних видео велопутешественник из Питера опубликовал 25 октября, в нём просил донаты на пиво.
Ранее в Мексике похитили россиянина Владимира Комарова. Об исчезновении путешественника стало известно 24 сентября. Тревогу забили знакомые, когда он перестал выходить на связь. Они сразу же обратились в полицию. Бандиты сутки возили с собой мужчину в авто и допрашивали. Комаров признался, что уже не исключал, что его убьют, тем более что преступники употребляли наркотики. После того, как его отпустили, незнакомцы потребовали не попадаться им больше на глаза. Благо, наш соотечественник смог выбраться: бандиты, видимо поняли, что с «бродяги» Владимира нечего брать и отпустили его.
* Деятельность организации запрещена ООН.