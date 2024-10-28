Снимал видео и пропал: Талибан* похитил российского путешественника, за него требуют выкуп

Боевики Талибана* опубликовали фото с туристом из РФ, который у них в заложниках. По сообщениям местных СМИ, его похитили в Северном Визаристане, а за освобождение требуют выкуп. На данный момент нет официальных заявлений от посольства РФ в Пакистане.

Ранее в Мексике похитили россиянина Владимира Комарова. Об исчезновении путешественника стало известно 24 сентября. Тревогу забили знакомые, когда он перестал выходить на связь. Они сразу же обратились в полицию. Бандиты сутки возили с собой мужчину в авто и допрашивали. Комаров признался, что уже не исключал, что его убьют, тем более что преступники употребляли наркотики. После того, как его отпустили, незнакомцы потребовали не попадаться им больше на глаза. Благо, наш соотечественник смог выбраться: бандиты, видимо поняли, что с «бродяги» Владимира нечего брать и отпустили его.