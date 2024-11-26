«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 ноября, 09:50

В Госдуме оценили планы по исключению «Талибана»* из чёрного списка

Слуцкий: Афганистан — это «Талибан»*, будем работать с ними на легальной основе

Решение исключить «Талибан»* из списка запрещённых организаций назрело давно. В сегодняшних реалиях движение представляет весь Афганистан, поэтому Россия будет с ним сотрудничать. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий об исключении «Талибана»* из чёрного списка РФ. Видео © Life.ru

«Об этом Жириновский говорил давно, и я ещё раз подчеркну: давно пора. Мы должны исходить из реалий сегодняшнего Афганистана. Это страна, с которой нас связывают многие десятилетия взаимодействия, восстановление конституционного порядка: в стране с 78-го по 89 год находился наш ограниченный контингент. Сегодняшний Афганистан, нравится это кому-то или нет, — это «Талибан»*. Поэтому взаимодействуем и будем теперь взаимодействовать на абсолютно легальной основе», объяснил парламентарий.

Слуцкий добавил, что ему не раз приходилось лично общаться с представителями «Талибана»*. По его словам, в коммуникации с ними есть свой конструктив — и теперь он будет возрастать.

«Талибан»* запретил женщинам появляться на публике с непокрытым лицом
«Талибан»* запретил женщинам появляться на публике с непокрытым лицом

Напомним, что информация о намерении российских властей исключить «Талибан»* из чёрного списка организаций появилась вчера. Соответствующий анонс сделал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с афганской делегацией.

* Деятельность движения запрещена по решению ООН.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • талибан
  • Афганистан
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Комментарии Лайфу
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar