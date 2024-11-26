В Госдуме оценили планы по исключению «Талибана»* из чёрного списка

Решение исключить «Талибан»* из списка запрещённых организаций назрело давно. В сегодняшних реалиях движение представляет весь Афганистан, поэтому Россия будет с ним сотрудничать. Об этом в беседе с корреспондентом Life.ru заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий об исключении «Талибана»* из чёрного списка РФ. Видео © Life.ru

«Об этом Жириновский говорил давно, и я ещё раз подчеркну: давно пора. Мы должны исходить из реалий сегодняшнего Афганистана. Это страна, с которой нас связывают многие десятилетия взаимодействия, восстановление конституционного порядка: в стране с 78-го по 89 год находился наш ограниченный контингент. Сегодняшний Афганистан, нравится это кому-то или нет, — это «Талибан»*. Поэтому взаимодействуем и будем теперь взаимодействовать на абсолютно легальной основе», — объяснил парламентарий.

Слуцкий добавил, что ему не раз приходилось лично общаться с представителями «Талибана»*. По его словам, в коммуникации с ними есть свой конструктив — и теперь он будет возрастать.

Напомним, что информация о намерении российских властей исключить «Талибан»* из чёрного списка организаций появилась вчера. Соответствующий анонс сделал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с афганской делегацией.